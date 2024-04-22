Еще два самостроя снесли в Мытищах
Работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства продолжается в Мытищах. На данный момент в округе выявлено 339 самостроев, 68% из которых привели в порядок или снесли.
В пресс-службе Мособлархитектуры сообщили, что в Мытищах снесли д ва четырехэтажных кирпичных здания, которые располагались в непосредственной близости от жилой застройки. У объектов не было необходимых документов, а также они портили облик территории.
Дома долгое время были заброшены, а их основные элементы оказались частично разрушены. Самострои демонтировали в первом квартале 2024 года. На данный момент специалисты провели вертикальную планировку земельного участка.
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