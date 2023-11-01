Еще два образовательных центра поставили на кадастровый учет в Подмосковье
Новую школу в Шатуре и детский сад в Мытищах поставили на кадастровый учет. Учреждения построили в рамках национального проекта «Современная школа» и государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
«На территории Московской области повышается оснащенность школ и детских садов новыми технологиями, а также внедряются новые методы обучения и воспитания. Учетно-регистрационные действия социально значимых объектов недвижимости проводятся в оперативные сроки», - отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.
В Подмосковных школах китайский язык будут преподавать учителя из Китайской Народной Республики. Об этом договорился губернатор Московской области Андрей Воробьев с властями Чунцина во время рабочего визита.
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