Еще два образовательных центра поставили на кадастровый учет в Подмосковье

Свыше тысячи домовладений газифицировали по президентской программе в Солнечногорске с 2021 года

Реализация президентской программы «Социальная газификация» продолжается в Солнечногорске. Так, с 2021 года в округе газифицировали 1050 домовладений.

Работы по газификации выполнили в 115 населенных пунктах городского округа Солнечногорск. Там построили 94 километра газопровода. Сегодня газораспределительные сети строятся в еще 12 населенных пунктах. Их протяженность составит 27 километров. Недавно работы завершились в деревнях Повадино, Дудкино, Подолино, Дубинино, Тимоново и Холмы.

«Специалисты „Мособлгаз“ доводят газопровод до границ участка бесплатно. Остальные услуги предлагает в комплексе - подбирают котел, плиту, водонагреватель, делают разводку, заключают договор на обслуживание газового оборудования», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Напомним, программа «Социальная газификация» стала бессрочной с 2023 года. Подать заявку можно через личный кабинет на официальном сайте «Мособлгаза» или лично в офисах компании и МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с 1 января появятся газовые участковые. Они возьмут под контроль техобслуживание оборудования в квартирах.

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