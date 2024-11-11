Еще два молодых педагога пополнили штат гимназии в Воскресенске

Виктория Османова, выпускница педагогического университета в Коломне, заняла должность учителя начальных классов. Она уверена, что ключевым аспектом работы с детьми является постоянное взаимодействие с ними. «Важно не только обучать, но и спрашивать, беседовать, использовать разнообразные дидактические материалы», - отметила Виктория. Она гордится тем, что продолжает семейную традицию педагогической деятельности, что придает ей уверенности и вдохновения в работе.

Дарья Габа, несмотря на первоначальные сомнения по поводу карьеры учителя, решила попробовать себя в этой роли после окончания Государственного университета просвещения. «Я всегда восхищалась своими школьными педагогами и понимала, что их работа требует большой выдержки и стальных нервов», - рассказала Дарья. Однако ее восприятие изменилось после первой педагогической практики.

Обе молодые учительницы отмечают значительную поддержку со стороны более опытных коллег в гимназии. Это особенно важно для них, поскольку на начальном этапе карьеры могут возникать различные трудности и вопросы. Поддержка коллектива помогает им уверенно двигаться вперёд и развиваться в профессии.

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