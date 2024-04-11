Еще два многоквартирных дома построят в ЖК «Мытищи Сити» к 2028 году
Два многоквартирных дома построят в Мытищах взамен снесенных аварийных зданий. Они появятся в составе жилого комплекса «Мытищи Сити».
Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, застройщик «Империя» уже переселил из аварийного жилья 14 семей. Они получили новые комфортные квартиры.
Два 17-этажных дома рассчитаны на 197 квартир. Их планируют построить ко второму кварталу 2028-го года. Сейчас на площадке ведут подготовительные работы.
На первых этажах зданий разместят офисные и торговые помещения.
Жилой комплекс находится вблизи реки Яуза. По плану там построят шесть корпусов, а территория будет закрыта от посторонних. Там будет работать физкультурно-оздоровтельный центр, а подъездах обустроют места для колясок и лапомойки для животных.
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