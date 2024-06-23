23 июня 2024, 14:04

Еще два медика из Химок приобретут жилье по программе «Социальная ипотека»

Администрация Химки г.о.
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Две медицинские сестры из больницы Химок смогут приобрести жилье по льготе. Они получили сертификаты в рамках программы «Социальная ипотека». Она запущена по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Общий стаж работы в здравоохранении Дилнозы Саторовой и Елены Медведевой - более 10 лет. Программу «Социальная ипотека» медики называют значительной помощью в решении жилищного вопроса. В ее рамках 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса оплатит региональное правительство. После в течение 10 лет оно будет ежемесячно гасить остаток основного долга. Обязательство медиков - лишь платить проценты по кредиту.

«Поддержке специалистов сферы здравоохранения в нашем округе уделяют особое внимание. Реализуем различные меры социальной поддержки, в числе которых - компенсация за аренду жилья, социальная ипотека, федеральная программа „Земский доктор“, а также пособие молодым специалистам», - прокомментировала депутат Надежда Смирнова.

Более 90 медиков из Химок уже воспользовались сертификатами с 2016 года. Программу запустили по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Поучаствовать в ней могут также педагоги, врачи и фельдшеры, молодые ученые и тренеры.

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Здравоохранение Химки Социальная ипотека
23 июня 2024, 15:29
Депутат из Химок Валентин Герасимов навестил старейшего ветерана округа
Администрация Химки г.о.
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Депутат городского округа Химки Валентин Герасимов навестил участника Сталинградской битвы Ивана Никитовича Кривошеева. Ветерану Великой Отечественной войны 103 года.

Иван Кривошеев служил в 865-м артиллерийском полку 302-й стрелковой дивизии 51-й армии. Ветеран - обладатель орденов Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалей «За отвагу», двух медалей «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также нагрудного знака «Освободителю Донбасса». Победу старейший ветеран Химок встретил в Праге.

«Советские солдаты и офицеры проявили несгибаемую волю и героизм. Подвиг блокадного Ленинграда, битва за Москву, Сталинградская и Курская битвы стали символами мужества и самоотверженности нашего народа. Мы бесконечно будем благодарны нашим ветеранам. Они подарили нам жизнь и воспитали в нас лучшие качества», - прокомментировала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Навещать ветеранов, помогать им и дарить подарки стало доброй традицией в Химках. В том числе в преддверии Дня Победы и Дня памяти и скорби.

«Иван Никитович - старейший ветеран нашего города. Несмотря на почтенный возраст, он ведет активную социальную жизнь, принимает участие в патриотических акциях, уроках мужества для детей, пишет о событиях военных лет в стихотворной форме. Без сомнения, Иван Никитович - настоящая гордость Химок и всей России», - сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Также в округе работает проект «Старшее поколение». В его рамках проходят обучения, тренировки, экскурсии и музыкальные программы для пожилых людей. Социальная поддержка этой группы населения - приоритет в работе партии «Единая Россия».

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Химки Ветераны Депутаты
23 июня 2024, 14:15
Бизнесмены из Химок обсудили сотрудничество с партнерами из Китая
Unsplash
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Представители бизнес-сообщества Химок встретились с китайской делегацией. Они обсудили возможности сотрудничества в сфере автомобильной индустрии.

Во встрече поучаствовали представители Торгово-промышленной палаты Московской области, местного бизнес-сообщества, а также крупнейшего автомобильного дилера. Темой обсуждения стало взаимодействие в поставке автозапчастей. Интерес проявили и инвесторы из Китая. По их мнению, совместный проект позволит создать новые рабочие места, а также возвести автомобильные заводы. Впоследствии это поможет решить существующие проблемы с логистикой и дефицитом запчастей.

«Предложение китайской стороны заключалось в том, чтобы производить автозапчасти благодаря пресс-формам. Автосалон, который продает китайские машины, имеет такую потребность. Считаю, что получится интересная коллаборация. Тут присутствует и спрос, и предложение», - прокомментировал депутат из Химок Артур Каримов.

Также участники встречи договорились о проведении ряда совместных мероприятий. Это будут встречи и конференции. На них обсудят перспективы сотрудничества в сфере автомобильной индустрии.

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Химки Рабочие места Машины Китай
23 июня 2024, 13:23
Подмосковье и Петербург обменялись опытом ремонта детских площадок
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Московская область и Санкт-Петербург обменялись опытом ремонта и содержания детских площадок. Для этого специалисты из Подмосковья посетили завод в Северной столице.

Делегация Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области посетила завод в Санкт-Петербурге, где производится пластиковая фурнитура и комплектующие для детских и спортивных площадок.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов отметил, что в Подмосковье каждый год проводятся работы по обновлению детских площадок. Особое внимание уделяется предотвращению умышленного повреждения оборудования.

«Мы обращаем на это особое внимание, проводим профилактические обследования и заменяем поврежденные элементы во избежание причинения вреда здоровью детей. Сегодня команда работает в Петербурге», - рассказал Мурашов.

В ходе визита представители делегации Подмосковья изучили различные виды игровых конструкций, такие как сетки, пирамиды, песочницы, канатные лестницы, карусели и мостики. Все элементы детских площадок должны соответствовать техническим нормам Евразийского экономического союза, так как безопасность детей является главным приоритетом.

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Санкт-Петербург Дети Заводы
23 июня 2024, 12:59
Прогноз пожарной опасности на 3 дня опубликовали в Подмосковье
Медиасток.рф
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Комитет лесного хозяйства Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности с 23 по 25 июня. Специалисты подчеркнули, что 22 июня на территории лесов не было выявлено пожаров.

Так, 23 июня на территории Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности. 24 июня установится второй класс, а в Луховицком лесничестве - третий класс пожарной опасности.

Уже 25 июня на всей территории Московской области прогнозируется третий класс пожарной опасности, а в Бородинском и Волоколамском лесничествах специалисты установят второй класс.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха прогреется до 20-21 градуса, а ночью опустится до 14-15 градусов. По словам специалистов, погода будет облачная с прояснениями. При этом осадков не ожидается.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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