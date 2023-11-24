Еще два корпуса ЖК «Олимп» в Сергиевом Посаде поставили на кадастровый учет

Подмосковные врачи помогли женщине, которой на 18-й неделе беременности потребовалась операция на матке, стать мамой. Она поступила в гинекологическое отделение Электростальской больницы с жалобами на боли внизу живота, слабость, тошноту и повышенную температуру.
Сотрудники больницы предприняли экстренные меры и провели операцию, в ходе которой было обнаружено кровоизлияние и сгустки, которые удалось устранить.
Заведующий гинекологическим отделением Электростальской больницы Игорь Ликий рассказал, что во время операции хирургам пришлось наложить пять гемостатических швов на беременную матку в области кровоточащего сосуда. Это позволило остановить кровотечение.
После хирургического вмешательства пациентка пошла на поправку и ее перевели на наблюдение в МОНИИАГ, где на 37-й неделе беременности женщине сделали кесарево сечение.
«После операции пациентке проводилась антикоагулянтная, антибактериальная, утеротоническая терапия», - рассказала научный сотрудник МОНИИАГ Елена Дулаева.
Сейчас мама с ребенком уже выписаны из медучреждения и чувствуют себя хорошо.
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