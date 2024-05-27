Еще два города стали побратимами Наро-Фоминска

Председатель Совета депутатов Балтийского городского округа Калининградской области Николай Плюгин отметил важность нового сотрудничества. Теперь юные жители Наро-Фоминска смогут увидеть Калининградскую область, Балтийское море, ознакомиться с «Балтфлотом», а ребята из Балтийска - смогут посетить Подмосковье.

«Балтийск - это уникальный город, самая западная точка России. Поэтому нам очень важно ощущать, что за нами огромная и мощная страна, и что в этой стране у нас есть города-побратимы», - сказал Плюгин.

Среди давних побратимов Наро-Фоминска - старинная Вязьма, которой исполняется 778 лет, а также белорусский Бобруйск - город с 635-летней историей. Ну, а первому упоминанию села Фоминское, на месте которого возник Наро-Фоминск - 395 лет. Над установлением и научным подтверждением этой даты трудилась целая команда энтузиастов: историков и краеведов.

«Мы вместе полтора года находили историческую правду и нашли это первое упоминание, которое нам подтвердила Академия наук. Уже во второй раз мы отмечаем такой серьезный возраст нашего города - 395 лет. Наро-Фоминск - город с большой историей и с современным молодым обликом», - отметил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

По традиции Дня города прошло награждение отличившихся жителей Наро-Фомиского городского округа. Званий «Почетный гражданин» удостоились ветеран Великой Отечественной войны Евгений Семенович Евдокимов и военный историк, кандидат исторических наук, Владимир Михайлович Мельников.

«Дорогие жители и гости нашего городского округа, дорогие наши побратимы! Я поздравляю всех с этим замечательным праздником. Сегодня мы отмечаем юбилей нашего любимого города, города-воина, города-труженика. Города с богатой историей», - сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Безупречным вокалом и отличными хореографическими номерами поздравили собравшихся творческие коллективы городов-побратимов.

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