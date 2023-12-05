Еще два дома построят в подмосковном ЖК «Горки Парк» к 2026 году

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В Министерстве жилищной политики Подмосковья отметили, что новые жилые дома образуют единый блок, свободный от автомобилей. Корпус № 8.1 будет состоять из четырех секций с пристройкой. Корпус № 8.2 - это три секции с пристройкой.

В двух дома будут располагаться 948 квартир, площадью от 22,6 до 81,6 квадратных метра. На первых этажах зданий разместят 32 коммерческих помещения, а на подземном уровне появятся индивидуальные кладовые для хранения сезонных вещей.

Финал реализации всего проекта ЖК «Горки Парк» намечен на 2033 год.

Вопрос обманутых дольщиков остается на контроле в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года осталось выдать 3,4 тысячи ключей.