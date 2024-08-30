30 августа 2024, 18:35

Еще два дома на 2-м Покровском проезде в Котельниках подготовили к зиме

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В городском округе Котельники продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Обслуживающая компания провела опрессовку и промывку системы теплоснабжения пункта для двух многоквартирных домов на 2-м Покровском проезде.

Заместитель главы Сергей Полевщиков проверил тепловой пункт на 2-м Покровском проезде. Он снабжает теплом многоквартирные дома № 8 и № 9. Компания промыла систему и подготовила ее к предстоящему отопительному сезону. Результаты они отразили в паспорте готовности.

Опрессовки нужны для того, чтобы проверить работоспособность системы к отопительному сезону. Тщательная подготовка поможет избежать аварий в холодное время года.

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Котельники
30 августа 2024, 18:37
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 30 августа
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов вечером 30 августа. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Ярославском, Горьковском, Носовихинском, Новорязанском, Минском, Мякининском, Борисовском, Можайском, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

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Пробки Дороги
30 августа 2024, 18:32
Минтранс Подмосковья сообщил об изменении расписания электричек Ленинградского направления
МТППК
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Со 2 по 4 сентября расписание пригородных поездов Ленинградского направления скорректируют. Изменения вызваны модернизацией железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково - Ипподром будут следовать по измененному расписанию, часть рейсов отменят. Некоторые поезда на маршрутах Зеленоград-Крюково - Москва, Москва - Тверь и Тверь - Бологое также будут отменены или проследуют без остановок.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на станционных стендах, сайте и в приложении «РЖД Пассажирам».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
30 августа 2024, 18:01
Новые игрушки закупили в детскую поликлинику № 2 в Подольске
Совет депутатов Подольска
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Первый заместитель председателя городского совета, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Любовь Ушанева закупила игрушки в детскую поликлинику № 2 в Подольске. Она вручила юным пациентам машинки и куклы в рамках партийного проекта «Добрая комната».

Пятилетний Антон готовится к отдыху в санатории. Они с мамой пришли в поликлинику, чтобы получить направления от специалистов. Мальчик обрадовался новой машинке. По словам родителя, комната востребована среди детей и теперь время пролетит незаметно.

Отметим, сотрудники поликлиники обслуживают 22 педиатрических участка - более 19 тысяч детей. Поликлиника оснащена современным оборудованием. Врачи проводят консультации, диагностику, лечение и профилактику заболеваний. Теперь игрушек хватит всем маленьким пациентам.

«Желаю всем родителям, чтобы их дети росли здоровыми и умными и посещение поликлиник сводилось к необходимому минимуму», - сказала Ушанева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Больницы
30 августа 2024, 17:56
Алиса Петрова из Подмосковья стала чемпионкой мира по гонкам с препятствиями
Фото: Федерация гонок с препятствиями России.
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Легкоатлетка из Московской области Алиса Петрова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по гонкам с препятствиями. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

Алиса выступала в составе сборной России и за четыре соревновательных дня завоевала для команды золото и бронзу.

Сборная выехала на соревнования в неполном составе - всего шесть атлетов из 18. Слишком жесткие визовые требования не позволили некоторым россиянам добраться до старта чемпионата.

«Традиционно к команде России приковано много внимания, и наши спортсмены с ним отлично справляются. Максимальная концентрация на результате дает свои плоды, несмотря на некомфортные погодные условия, а также очевидные погрешности в организации соревнований», - отметил главный тренер сборной России, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков.

Он сказал, что рад за Алису, которой удалось реализовать свою спортивную задачу. Другие атлеты получили большой опыт, что продвинет их на пути к медалям.

Чемпионат мира по гонкам с препятствиями прошел в Коста-Рике. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 30 стран.

Активная работа по строительству и капитальному ремонту спортивной инфраструктуры продолжается в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии 24 стадионов , бассейнов и других объектов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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