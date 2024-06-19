19 июня 2024, 20:56

Еще девять детей-сирот из Балашихи получили сертификат на покупку жилья

Пресс-служба администрации Балашихи
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Сертификаты на приобретение собственного жилья вручили девяти детям-сиротам из Балашихе. Они выдаются по программе «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Теперь в течение двух месяцев ребята могут выбрать самый подходящий для себя вариант: купить собственное жилье по сертификату или погасить ипотеку на территории Московской области.

«Новый порядок обеспечения жильем оказался очень актуальным и востребованным. Ребята имеют возможность выбрать квартиру по своему усмотрению в любом муниципалитете Подмосковья. Надеюсь, скоро будем поздравлять с новосельем», - написала в своем телеграм-канале заместитель главы городского округа Балашиха Евгения Сирота.

Всего на этот год запланировано к обеспечению жилыми помещениями 37 детей-сирот.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Балашиха
19 июня 2024, 21:19
Пенсионеры из Химок прошли более 150 километров скандинавской ходьбой в 2024 году
Администрация Химки г.о.
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Участники проекта «Активное долголетие» преодолели в этом году более 150 километров на занятиях по скандинавской ходьбе в Химках. Наставники и инструкторы регулярно встречаются с долголетами на свежем воздухе.

Летом на природе жители округа старшего поколения смогут не только ходить со специальными палками, но и заниматься йогой, дыхательной гимнастикой, танцами и физкультурой.

«Для пенсионеров Химок на базе клуба организованы различные досуговые мероприятия в парках. Например, в парке имени Величко долголеты приглашаются на занятия физической культурой каждый вторник и четверг с 15 до 17 часов», - отметил лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Егор Ченюк. Более подробно с программой можно ознакомиться на сайте «Активного долголетия» в разделе «Активности» Развлекательные и обучающие мероприятия для жителей старшего поколения в Химках проводят регулярно. Посетить их можно по предварительной записи, обратившись по телефону: 7 495 572-65-14.

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Природа Химки Активное долголетие
19 июня 2024, 21:08
Свыше 360 дел в рамках «Антимусорного рейда» возбудили в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства МО
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Ежегодное мероприятие под названием «Антимусорный рейд» проходит в подмосковных лесах с 8 апреля. Оно направлено на предотвращение несанкционированного выброса мусора в лесах.

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, сотрудники лесной охраны, администрации городских округов и общественные лесные инспектора регулярно проводят рейды для выявления несанкционированных свалок мусора на территории лесного фонда.

«Всего же с апреля возбуждено 361 административное дело и составлено 130 протоколов», - добавил Евгений Агулов.

Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в лесничествах Дмитровского (127 нарушений), Орехово-Зуевского (61), Сергиево-Посадского (43), Истринского и Ступинского (по 39 нарушений в каждом) округов.

Только за первый летний месяц текущего года было возбуждено 236 административных дел, по которым составлено 83 протокола об административных правонарушениях. По остальным 1153 фактам продолжается расследование и выявление виновных лиц.

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Свалки Экология Мусор
19 июня 2024, 21:04
Более 40 новых автобусов закупят в «Мострансавто» Мытищ до конца года
Пресс-служба Мытищи
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Планы по улучшению транспортного обслуживания обсудили депутаты, представители Общественной палаты, «Мострансавто», Госавтоинспекции и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры в Мытищах. До конца года закупят 43 новых автобусов.

В обсуждении приняли участие активные жители округа. Подняли вопрос движения нового маршрута № 581, а также место расположения автобусных остановок для жителей жилого комплекса «Афродита» и поселка Кардо-Лента. Четыре новых автобуса большого класса со следующей недели выведут на маршрут № 316.

До конца года закупят еще 43 новых автобуса. Маршрут № 333 планируют передать из Департамента транспорта Москвы в ведение Минтранса Московской области.

Поговорили и о проделанной работе. Так, уже увеличили до шести количество подвижного состава на маршруте № 438, подкорректировали расписание его движения. Обновили подвижной состав семи автобусов на маршрутах № 8 и девяти - на маршруте № 13. Два ПАЗа добавили на маршрут № 1294к.

В следующий раз инициативная группа соберется через два месяца.

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Мытищи Автобусы
19 июня 2024, 20:58
Название для новой железнодорожной станции выберут в Химках
Администрация Химки г.о.
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Голосование за название новой железнодорожной станции стартовало в Химках. Жителям округа предоставили на рассмотрение шесть вариантов.

Новую станцию построят между торговым центром «Мега» и жилыми комплексами «Солнечная система» и «Две столицы». Жители округа могут выбрать один из шести предложенных вариантов названия, в перечне: «Монумент», «Ленинградское шоссе», «Химки-2», «ул. Германа Титова», «Новые Химки» и «Две Столицы». Составляли список, учитывая пожелания жителей городского округа. Проголосовать может каждый с помощью регионального портала Госуслуги.

«Новая станция значительно улучшит транспортную ситуацию в микрорайоне. Ведь в комплексах „Солнечная система“ и „Две столицы“ проживают более восемнадцати тысяч химчан», - отметил первый заместитель главы Химок Родион Левочка.

Проект строительства новой железнодорожной станции только разрабатывают, однако приступить к работам планируют уже в 2025 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Строительство

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