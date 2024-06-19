Еще девять детей-сирот из Балашихи получили сертификат на покупку жилья

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Теперь в течение двух месяцев ребята могут выбрать самый подходящий для себя вариант: купить собственное жилье по сертификату или погасить ипотеку на территории Московской области.

«Новый порядок обеспечения жильем оказался очень актуальным и востребованным. Ребята имеют возможность выбрать квартиру по своему усмотрению в любом муниципалитете Подмосковья. Надеюсь, скоро будем поздравлять с новосельем», - написала в своем телеграм-канале заместитель главы городского округа Балашиха Евгения Сирота.

Всего на этот год запланировано к обеспечению жилыми помещениями 37 детей-сирот.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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