10 декабря 2024, 16:25

Еще четыре сироты получили квартиры в Мытищах

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Четверо сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили квартиры в Мытищах благодаря федеральным и областным программам поддержки. Глава городского округа Юлия Купецкая и председатель совета депутатов Андрей Гореликов поздравили новоселов с важным событием в их жизни, пожелав им счастья и успеха.

Торжественное вручение ключей от новых квартир четырем молодым людям, ранее состоявшим на учете как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, состоялась в администрации городского округа Мытищи. Это стало возможным благодаря федеральной и областной программам поддержки, предоставляющим возможность получения собственного жилья по достижении совершеннолетия.

Новоселами стали Анастасия Лысова, которая увлекается настольными играми, рисованием пайетками и садоводством, София Горячева - швея по профессии, интересуется дизайном одежды, Саида Магомедова - специалист в области моды и красоты, и Максим Бороздин - квалифицированный специалист в области строительства.

Они все - творческие и целеустремленные молодые люди. Получение собственного жилья откроет для ребят новые возможности и станет отличным началом самостоятельной взрослой жизни.

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Дети Мытищи Сироты Квартиры
10 декабря 2024, 16:44
Еще шесть нелегальных торговых точек снесут в Мытищах в течение месяца
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По решению Арбитражного суда Московской области в Мытищах снесут целую торговую галерею. Собственник должен демонтировать постройки до конца января 2025 года.

Иск в Арбитражный суд Московской области подала администрация городского округа Мытищи и Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Ведомства выявили шесть объектов, которые ведут незаконную предпринимательскую деятельность в деревне Коргашино. На территории торговых точек продавали фейерверки, овощи-фрукты, также там открыли заведение общепита.

Комплексная строительно-техническая и землеустроительная экспертиза показала, что на кадастровый учет два участка под самовольными постройками поставили незаконно. До 1996 году в этом месте проходила действующая железная дорога. Кроме того, здания на участках возвели с многочисленными нарушениями.

На снос объектов владельцу отвели месяц. Если до конца января 2025 года собственник не ликвидирует свои постройки, их демонтирует администрация Мытищ. Предприниматель возместит все понесенные расходы и выплатит штраф в размере 2000 рублей за каждый день просрочки.

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Штрафы Суд Мытищи
10 декабря 2024, 15:56
Еще 67 контейнерных площадок модернизируют в Солнечногорске в 2025 году
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Еще 67 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов планируют модернизировать в Солнечногорске в 2025 году. Половина адресов уже одобрена в региональном министерстве, а вторая — находится на согласовании.

В утвержденный план вошли площадки в административном центре Солнечногорска, а также в деревнях Алексеевское, Барское-Мелечкино, Бережки, Берсеневка, Глазово, Елизарово, Осипово, Парфеново, Пешки, Повадино, Радумля, Редино, Савельево, Талаево, Толстяково, Трусово, селе Алабушево, поселках Андреевка, Голубое и Менделеево.

«Благодаря поддержке правительства Московской области мы наметили в следующем году модернизировать большое количество контейнерных площадок в округе. Работу будем вести в два этапа: на первом усовершенствуем 33 объекта, куда добавочно поставим 76 серых контейнеров и 8 бункеров, и еще 34 - на втором. Это повысит вместимость площадок и качество услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Список был составлен на основании обращений граждан и проверок состояния объектов. На модернизацию контейнерных площадок выделяется субсидия из бюджета Московской области.

В 2024 году в Солнечногорске расширили, оснастили дополнительными навесами и баками восемь контейнерных площадок в поселках Голубое и Андреевка. Кроме того, по просьбам жителей три площадки демонтировали, а еще три перенесли из-за постоянных несанкционированных навалов мусора, что создавало неудобства для людей, а местами даже мешало проезду.

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ЖКХ Солнечногорск Ремонтные работы Мусор
10 декабря 2024, 14:45
Депутат в Балашихе Галина Ченцова провела личный прием граждан
Местное отделение партии «Единая Россия» в Балашихе
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Депутат Совета в Балашихе Галина Ченцова провела личный прием граждан, посвященный вопросам образования. Мероприятие состоялось в рамках декады приемов, приуроченной к 23-летию партии «Единая Россия», и прошло в Балашихе 1 декабря.

На встрече обсуждались ключевые вопросы, касающиеся дошкольного и школьного образования. Галина Ченцова отметила, что беседы с родителями подчеркнули важность доступности качественного образования и комфортных условий для обучения детей.

«Мы обсудили самые разные вопросы - от обеспечения местами в детских садах до организации дополнительного образования в школах», - сообщила депутат Ченцова.

С начала декабря в общественных приемных Балашихи проходят тематические приемы, охватывающие не только образование, но и другие актуальные темы, такие как жилищно-коммунальное хозяйство и здравоохранение. Это позволяет партийцам не только оперативно помогать жителям в конкретных ситуациях, но и выявлять системные проблемы, требующие решения.

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Депутаты Балашиха Образование
10 декабря 2024, 14:36
Судебные приставы Подмосковья помогли женщине с вопросом о трудовом договоре
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Рекламное агентство в Подмосковье обязали установить факт трудовых отношений со своей работницей и внести запись в ее трудовую книжку. Восстановить права помогли судебные приставы.

Беременная ж ительница Карелии обратилась в суд для восстановления своих трудовых прав. Она работала товароведом в рекламном агентстве, но там ее так и не трудоустроили. Зарплата поступала регулярно и работодатель обещал официально оформить, но когда женщина предоставила справку о беременности, ей отказали.

Суд удовлетворил исковые требования девушки. Рекламное агентство обязали установить факт трудовых отношений, внести записи в трудовую книжку девушки и направить сведения в системы обязательного пенсионного страхования и налоговую службу.

В Химкинском районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство. Работодатель не захотел добровольно исполнить решение суда, поэтому приставы вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ.

После этого руководство организации исполнило решение суда в полном объеме и оплатило исполнительский сбор.

Суд Законы

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