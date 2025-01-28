Еще четыре новые школы откроют в Ленинском округе в 2025 году

Так, в планах завершить строительство школы в поселке Развилка в рамках нацпроекта «Образование», а также школ в жилых комплексах «Пригород Лесное», «Горки Парк» и «Первый квартал», которые возводятся за счет внебюджетных источников. На стадии строительства находятся школы в ЖК «Ново-Молоково» и «Зеленые аллеи», их ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. В результате, за два ближайших года в округе будет создано порядка девяти тысяч дополнительных мест для школьников.

«В этом году раньше срока мы открыли школу в жилом комплексе „Эко Видное 2.0“. По просьбам жителей вместе с застройщиком нам удалось увеличить ее вместимость с 1,1 до 1,5 тысячи человек, что позволило полностью исключить вторую смену», - отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Особое внимание уделяется крупным проектам. В 2025 году откроется школа на 1675 мест, которая станет одной из крупнейших не только в округе, но и во всем Подмосковье.

Кроме того, прорабатываются сроки начала строительства школ в жилых комплексах «1-й Южный» на 1250 мест, «Видный город» на 1125 мест, а также вторых школ в микрорайонах «Восточное Бутово», «Южная Битца» и «Государев дом». Также запланировано строительство четвертой школы в ЖК «Пригород Лесное».