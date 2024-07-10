Еще четыре многоквартирных дома капитально отремонтируют в Мытищах летом

Исполняющий обязанности главы Олег Сотник встретился с жителями и подрядчиками. Всего он проверил четыре многоквартирных дома.

«Лето – самая активная пора в сфере благоустройству и ЖКХ. Работы, связанные с ремонтом многоквартирных домов, мы продолжаем контролировать на постоянной основе. Если по качеству работ на сегодняшний день претензий нет, то вопросы по графикам время от времени появляются», – сказал Олег Сотник.

В доме №38 по улице Летной подрядчик отремонтирует крышу к сентябрю. В доме №14, корпус 2 исполнитель планирует сдать объект к концу июля. Ремонт подъездов продолжается в доме №25 по улице Мира. Там заменят окна, напольное покрытие и входные группы. В этом месяце будет готов дом №11 по улице Колпакова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».