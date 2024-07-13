Еще четыре компании вошли в состав Торгово-промышленной палаты Балашихи

Так, новым резидентом палаты стала организация «Аскон-Металл», которая выпускает стальные трубы и обечайки. Производство расположено на Носовихинском шоссе. Руководство «Аскон-Металл» считает, что членство в Торгово-промышленной палате Балашихи поможет компании развиваться быстрее.

«Мы работаем с толщиной стенки 4-50 миллиметров и с диаметрами изделий от 460 до 2 700 миллиметров. Наша компания поставляет корпусы для дальнейшей обработки, например, на сушильные барабаны. У нас закупают детали, которые потом используют для дальнейшей переработки изделий под ключ. Мы стараемся роботизировать производственные процессы, оборудование, потому что это исключает ошибки, человеческий фактор», - рассказала генеральный директор и учредитель компании «Аскон-Металл» Ирина Кононенко.

На встрече также выбрали председателя комитета по экологии и природопользованию при Балашихинской торгово-промышленной палате. Им стал гендиректор компании «Экорешения» Алексей Корчуганов.

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