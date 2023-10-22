Еще больше уличных светильников появится в сквере в Королеве
В благоустроенном сквере в микрорайоне Юбилейный в Королеве появится дополнительное освещение. Соответствующую госзакупку уже опубликовали.
В сквере появились пешеходные дорожки, установили удобные скамейки и урны, привели в порядок зеленые насаждения, разбили цветущие клумбы и новые газоны.
В общественной зоне высадили более 100 саженцев туй, можжевельников, кленов и рябин. Это произошло во время акции «Наш лес. Посади свое дерево».
Недавно местные жители попросили добавить в сквер уличные светильники.
«В текущем году, установим здесь систему освещений, и в том числе подключим к системе „Безопасный регион“ для того, чтобы жители и в зимний период, в темное время суток могли чувствовать себя комфортно, а главное - безопасно», - сообщил первый замглавы округа Сергей Иванов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. Он подчеркнул, что жители Подмосковья высоко оценивают проведенную работу по благоустройству территорий.
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