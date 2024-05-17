Еще более тысячи ям отремонтировали во дворах Подмосковья

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, во дворах уже отремонтировали более 220 тысяч квадратных метров асфальта во дворах и внутриквартальных проездах. Там устранили 1,1 тысячи ям. В план внесли адреса, где покрытие износилось и требовало обновления. Так, в Химках отремонтировали более 22 тысяч квадратных метров ям, а в Балашихе - 16 тысяч квадратных метров.

В этом году работы планируют провести в 33 округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы в регионе. На сегодняшний день идет работа над 53 дорожными проектами, 23 из них - федерального значения.

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