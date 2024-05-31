Еще более 5 тысяч знаков направления поворота установили на дорогах Подмосковья

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, шевронами обустроили 225 участков региональных дорог в 23 округах.

«Такие знаки устанавливаются на крутых виражах и поворотах с радиусом менее 30 метров. До конца года установим ещё порядка 5 тысяч шевронов», - рассказал заместитель председателя правительства, глава Минтранса Алексей Гержик.

Так, в Солчненогорске уустановили более 640 знаков, в Одинцове работы провели на 23 участках Можайского шоссе, в Орехово-Зуеве - на 14 участках дороги от трассы А-108 до деревни Мисцево, вблизи деревни Костино и между деревнями Петрушино и Зворково.

Знаки также появились на Старосимферопольском шоссе в Серпухове и Чехове, Егорьевском шоссе в Егорьевске, Фряновском шоссе в Щелкове, Волоколамском шоссе в Истре. Всего в регионе установят около 10 тысяч таких объектов.

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