Еще более 400 собственников получили ключи от квартир в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в 25-этажном корпусе обустроили квартиры разной площади: от небольших однокомнатных до просторных трехкомнатных. На первых этажах разместили нежилые помещения для коммерческих объектов, а в подземной части - кладовые. Кроме того, там будет работать паркинг на 261 место.

Всего в жилом комплексе 20 домов, четыре детских сада, три школы, городская поликлиника и другие социальные объекты.

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