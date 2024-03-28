Еще более 400 собственников получили ключи от квартир в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске
Заселение последнего, 20-го жилого корпуса завершается в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске. Собственники всех 437 квартир уже получили ключи, продолжается передача машино-мест.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в 25-этажном корпусе обустроили квартиры разной площади: от небольших однокомнатных до просторных трехкомнатных. На первых этажах разместили нежилые помещения для коммерческих объектов, а в подземной части - кладовые. Кроме того, там будет работать паркинг на 261 место.
Всего в жилом комплексе 20 домов, четыре детских сада, три школы, городская поликлиника и другие социальные объекты.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».