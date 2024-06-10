Еще более 3 тысяч подмосковных домовладений газифицируют в 2024 году

«В прошлом году план перевыполнили на 20% - ввели 71 объект. Это позволило создать условия для обеспечения „голубым топливом“ более 10 тысяч жителей», - пояснил Хромушин.

Он добавил, что в этом году планируется ввод еще 70 объектов, а это около 10 тысяч жителей в 3,6 тысячах домовладений.

В ведомстве привели в качестве примера деревню Малое Судислово городского округа Шаховская. Там компания «Мособлгаз» построила новые газораспределительные сети. Ранее в населенном пункте отсутствовало централизованное газоснабжение.

Для того, чтобы поучаствовать в губернаторской программе газификации, необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области. Главное - соблюсти два условия: в населенном пункте должны быть прописаны не менее 30 человек, а лимит капитальных затрат на газификацию населенного пункта в расчете на одного человека должен составлять не более 450 тысяч рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».