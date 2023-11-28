Еще 99 электрозарядных станций ввели в эксплуатацию в Подмосковье

Читайте нас в:

В Лобне на торги выставили коммерческое помещение площадью 112,9 квадратных метра. Объект находится по адресу: Кольцевая улица, 12, пом. 2П, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

Помещение располагается на первом этаже жилого дома. В нем можно организовать салон красоты, кафе, пекарню или другие учреждения.

«Рядом многоэтажная застройка, детские сады и школы. Свободное назначение делает объект универсальным и позволяет осуществлять на его территории любую законную деятельность», - уточнили в ведомстве.

Заявки принимают до 5 февраля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».