28 ноября 2023, 22:59

Еще 99 электрозарядных станций ввели в эксплуатацию в Подмосковье

Минэнерго МО
Читайте нас в: Google Новости

С начала года в Московской области ввели в эксплуатацию еще 99 электрозарядных станций. Работы провели специалисты АО «Энергоцентр», сообщили в министерстве энергетики региона.

Объекты появились в Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Пушкино, Солнечногорске, Раменском округе, Павловском Посаде, Клину, Рузе и других муниципалитетов.

Мощность каждой станции составляет 150 кВт. Электрокар можно зарядить на 80% за 20-30 минут. На данный момент в регионе работают 507 таких станций.

«Если в конце 2021 года в регионе было зарегистрировано 7399 транспортных средств, имеющих возможность использовать электрический двигатель, в том числе 521 электромобиль, то в конце 2022-го эта цифра выросла в два раза - до 11 285 гибридных транспортных средств, в том числе 1183 электромобилей», - заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

28 ноября 2023, 22:52
Новый склад для резидентов построили в индустриальном парке «Клин»
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читайте нас в: Google Новости
В индустриальном парке «Клин» построили новый производственно-складской объект. В него вложили 850 миллионов рублей, сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Резиденты, которые разместятся в новом здании, смогут создать порядка 300 новых рабочих мест», - рассказала Зиновьева.

Площадь комплекса составила почти 65 тысяч квадратных метров. Производственная площадь парка достигнет 180 тысяч «квадратов».

Помимо готовых объектов в пространстве есть земельные участки под строительство объектов. Площадь незанятой земли - почти 59 гектаров.

На данный момент в парке числится 21 резидент. Компании создали 1150 рабочих мест. В проекты вложили свыше шести миллиардов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Бизнес
28 ноября 2023, 22:18
Помещение площадью более 100 «квадратов» выставили на торги в Лобне
Комитет по конкурентной политике Московской области
Читайте нас в: Google Новости
В Лобне на торги выставили коммерческое помещение площадью 112,9 квадратных метра. Объект находится по адресу: Кольцевая улица, 12, пом. 2П, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

Помещение располагается на первом этаже жилого дома. В нем можно организовать салон красоты, кафе, пекарню или другие учреждения.

«Рядом многоэтажная застройка, детские сады и школы. Свободное назначение делает объект универсальным и позволяет осуществлять на его территории любую законную деятельность», - уточнили в ведомстве.

Заявки принимают до 5 февраля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Лобня Недвижимость
28 ноября 2023, 22:06
Участки вблизи горнолыжного курорта «Сорочаны» в Дмитрове выставили на торги
Медиаархив Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Несколько земельных участков вблизи горнолыжного курорта «Сорочаны» в Дмитрове выставили на торги. Базу признали лучшей в ЦФО.

«Посмотрите землю под строительство частного дома в Яхроме: пять соток , шесть соток, 15 соток или в Кромине - 12 соток », - уточнили в комитете по конкурентной политике Подмосковья.

Заявки можно подать с 8 декабря по 25 января. Все участки сдают в аренду, в будущем их можно выкупить после строительства дома.

С начала года в Дмитрове среднее число участников торгов составило два человека, средняя стоимость лота - 96 тысяч рублей в год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Недвижимость Дмитров
28 ноября 2023, 21:49
Мособлконтроль: Талдом стал лидером по числу надежных поставщиков
Главное контрольное управление Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Главное контрольное управление Московской области назвало лидером среди городских округов по надежности поставщиков. На первом месте оказался Талдом.

Вторую строчку рейтинга ведомства занял Лосино-Петровский округ, а следующую - Королев.

«Доля нарушений и просрочек при исполнении контрактов у поставщиков данных муниципальных образований - минимальна. При этом Талдомский городской округ занимает лидирующие позиции с весны 2023 года», - уточнили в управлении.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Недвижимость Дмитров

Новости по теме