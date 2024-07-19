Еще 97 участков и помещений выставили на торги в Подмосковье за неделю
С 8 по 12 июля Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 97 новых лотов. Это земельные участки и помещения, которые можно взять в аренду или выкупить.
Например, в городском округе Истра в аренду можно взять земельный участок для ЛПХ площадью 28 соток. Надел находится в деревне Якунино, рядом - река и остановка общественного транспорта. Начальная цена аренды - 500 тысяч рублей в год.
В Павловском Посаде можно взять земельный участок для ИЖС площадью 13 соток. Недвижимость находится в деревне Михалево и предлагается в аренду за 273 тысячи рублей в год.
В Раменском в аренду можно взять земельный участок площадью 53 сотки для объектов дорожного сервиса. Он находится между Рязанским и Новорязанским шоссе. Начальная цена аренды - 8,2 миллиона рублей в год.
Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья. Комитет по конкурентной политике возглавила Светлана Журавлева. Долгое время она работала в ведомстве первым заместителем.
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