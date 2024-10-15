15 октября 2024, 13:16

Еще 95 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья

Минтранс Подмосковья
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Еще 95 новых светофоров появились на региональных трассах в Подмосковье. Работы провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, всего в этом году в планах установить более 190 новых светофоров.

«Дорожники обустроили 25 светофоров типа Т-1 и 70 светофоров типа Т-7 на региональных дорогах Подмосковья. Адресный перечень формируется на основании показателей трафика и аварийности», - пояснил Гержик.

Светофоры типа Т-1 установили в Реутове, Лобне, Истре и в Дмитровском городском округе, а светофоры типа Т-7 с индикацией желтого цвета появились в 23 городских округах-Химках, Котельниках и других.

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Истра Лобня Дороги Реутов Работа
15 октября 2024, 13:16
Подмосковная команда по следж-хоккею победила на всероссийских соревнованиях
Сергей Круглов
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Следж-хоккейная команда «Гвардия» одержала первую победу в матче всероссийского турнира «Герои нашего времени». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Московской области.

Подмосковные спортсмены победили команду «ЦСК ВВС» из Самары со счетом 1:0. Всего за медали борются шесть команд: «Легион - Следж СВО» из Ростовской области, «Гвардия» из Московской области, «Звезда» из Санкт-Петербурга, «Лада - следж» из Тольятти, «ЦСК ВВС» из Самары и «Союз» из Владивостока.

Напомним, турнир объединяет ветеранов СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. Победителей определят 15 октября.

В ведомстве уточнили, что команду «Гвардия» тренирует Вадим Троицкий, ранее создавший первую подмосковную следж-хоккейную команду «Феникс». Игроки клуба завоевали множество наград на международных и российских соревнованиях.

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Спортсмены
15 октября 2024, 13:14
Ребенка с критическим пороком сердца спасли в медцентре Рошаля
Медиасток.рф
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Новорожденного со сложным пороком сердца экстренно доставили на операцию в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. Сложную патологию у ребенка заподозрили еще в роддоме.

Врачи роддома обратились в Центр телемедицинских консультаций медцентра Рошаля, и специалисты подтвердили предварительный диагноз.

Оказалось, что у ребенка коарктация аорты - это состояние, при котором происходит сужение самого большого в организме сосуда, приводящее к созданию двух зон кровообращения. Заболевание при несвоевременном лечении может приводить к летальному исходу.

На 13-й день жизни ребенка перевезли в медцентр Рошаля на операцию.

«Мы полностью удалили место сужения аорты и сшили оба здоровых участка сосуда между собой. Операция длилась около двух часов и прошла успешно», - рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи ДКЦ имени Рошаля Андрей Свободов.

Это была первая операция в Подмосковье по удалению коартакции аорты новорожденному с низкой массой тела. При поступлении в госпиталь ребенок весил меньше двух килограммов.

Сейчас пациент восстанавливается и продолжает находиться под наблюдением врачей.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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Дети Здравоохранение Врачи
15 октября 2024, 12:54
Работников сельского хозяйства наградили в Лосино-Петровском
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Тружеников села в разных сферах отметили к их профессиональному празднику в Лосино-Петровском. Активистам вручили грамоты и подарки.

Представители отделения партии «Единая Россия» Лосино-Петровского поздравили работников сфер, которые трудятся в сельской местности. К примеру, Галину Кашаеву, которая на протяжении более чем 45 лет работает в сельских домах культуры округа.

Также в этот день отметили Ольгу Умарову. Она даже после выхода на пенсию продолжает активно участвовать в культурных, досуговых мероприятиях сельского дома культуры. Ей вручили цветы и памятный подарок.

«В этот день мы поздравляем всех работников сельского хозяйства, которые своим трудом делают нашу землю более благополучной и красивой. Вы - настоящие хранители традиций, которые соединяют поколения и обогащают жизнь наших сел. Особую благодарность выражаем Галине Кашаевой, чей многолетний труд в домах культуры стал примером преданности делу и любви к людям. Мы гордимся тем, что в нашем округе есть такие неравнодушные и талантливые люди, как вы. Пусть ваша работа приносит вам удовлетворение, а наша поддержка всегда будет с вами!», - сказала член партии «Единая Россия» Виктория Ещенко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Лосино-Петровский
15 октября 2024, 12:45
Глава Лосино-Петровского проверил строительство поликлиники в Лукино-Варине
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В микрорайоне Лукино-Варино приступили к новому этапу работ по возведению поликлиники. Ход строительства проверил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Специалисты уже завершили работу с коммуникациями на втором и третьем этажах здания. Здесь появились вентиляция, кондиционирование и слаботочные системы. Аналогичные работы идут на первом этаже.

Скоро приступят к финальному этапу работ по оформлению фасада. Рабочие занимаются утеплением.

Завершить строительство планируют к концу этого года, а в первом полугодии 2025 года поликлинику должны оснастить высокотехнологическим оборудованием.

Отметим, что новая поликлиника сможет принимать 270 взрослых и 50 детей в смену. В ней предусмотрели отделения неотложной помощи, диагностики, физиотерапии и профилактики, терапевтическое и педиатрическое отделения, а также кабинеты узких специалистов и дневной стационар.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Поликлиники Лосино-Петровский

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