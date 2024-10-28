Еще 94 тендера опубликовали в Подмосковье на прошлой неделе

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В комитете рассказали, что несколько тендеров объявили на выполнение капитального ремонта тепловых сетей в Подольске, Дубне, Люберцах и Лотошине. Также в Наро-Фоминске ищут подрядчика для капитального ремонта котельных, а в Серпухове - для строительства участка тепловых сетей.

Кроме того, нужны исполнители для капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры в Ногинске, Лобне, Электрогорске, Коломне и Чехове.

В городских округах Пушкинский, Павлово-Посадский, Домодедово, Королев, Серпухов, Долгопрудный, Щелково, Наро-Фоминский и Жуковский ищут подрядчика для проведения капитального ремонта зданий детских садов.

В ведомстве добавили, что малые закупки до 600 тысяч рублей можно найти в Электронном магазине Московской области.