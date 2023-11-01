Еще 92 гектара земли передали под сельское хозяйство в Егорьевске
Фермерское хозяйство из Егорьевска получило два земельных участка общей площадью более 92 гектаров на пять лет. Наделы предоставлены для развития сельского хозяйства без проведения торгов.
«Участки расположены в деревне Соколово. Глава КФХ будет использовать их под выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Подать заявку на получение земли под сельское хозяйство можно онлайн , на региональном портале госуслуг. Срок получения услуги составляет 15 рабочих дней.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.
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