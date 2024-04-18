Еще 90 ЛОР-приборов закупят в Подмосковье в 2024 году
Поликлиники и больницы Московской области в этом году получат новое ЛОР-оборудование. Это комбайны, эндоскопы, ультразвуковые сканеры для носовых пазух и другая медтехника.
«Мы продолжаем оснащать больницы и поликлиники Подмосковья современной медтехникой. В этом году медицинские организации получат порядка 90 единиц ЛОР-оборудования на сумму более 180 миллионов рублей», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.
Оборудование получат 32 медицинские организации. Приборы закупят по нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
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