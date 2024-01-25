25 января 2024, 14:00

Еще 9 выпускников МОДКТОБ трудоустроились в больницах Подмосковья за год

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Студенческая жизнь — это не только учеба, но и активное участие в общественной жизни. Например, многие студенты-медики трудятся в стенах МОДКТОБ медицинскими сестрами.

На базе больницы работает две кафедры: кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, а также кафедра травматологии-ортопедии ФУВ МОНИКИ.

«Несколько уже штатных врачей нашей больницы еще недавно были ординаторами МОДКТОБ. Кстати, с 2020–2023 года выпущено 14 клинических ординаторов, 9 из которых трудоустроены в медицинских учреждениях здравоохранения Московской области», - отметил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Врачи Медицина Студенты
25 января 2024, 13:47
Подмосковные компании представят свою продукцию на международной выставке пластмасс в Москве
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Международная выставка пластмасс и каучуков Ruplastica пройдет в Москве с 23 по 26 января. В ней примут участие четыре предприятия из Подмосковья.

Как рассказали в региональном Мининвесте, в выставке примут участие четыре компании из Серпухова. Это стало возможным благодаря Фонду поддержки экпорта.

«Участниками стали производитель мебели „Теорема Лестниц“, производитель пластиковых изделий „ТОП ЛАЙН“, производитель полиэтиленовых бахил „ТПК ‚ПроМед‘“, а также производитель гранул для производства изделий из пластика „Никатор“», - добавили в ведомстве Выставка пройдет в комплексе «Экспоцентр». Там представят продукцию компании из 22 стран.

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Экспорт Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
25 января 2024, 13:27
Более 90 объектов культурного наследия в Подмосковье зарегистрировали в ЕГРН за год
Главное управление культурного наследия Московской области
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Сведения о 94 объектах культурного наследия, расположенных в Подмосковье, внесли в ЕГРН в прошлом году. Об этом сообщили в Главном управлении культурного наследия Московской области.

За год утвердили 27 охранных обязательств, разработали 280 актов технического состояния объектов культурного наследия. По результатам археологических работ 21 объект включили в перечень выявленных объектов культурного наследия, для 45 памятников археологии определили и утвердили границы территории.

Утвердили границы и предмет охраны исторических поселений городов Звенигород и Сергиев Посад. В перечень вошли 100 исторически ценных объектов.

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Археология Памятники
25 января 2024, 13:24
Свыше 40 культурных объектов Подмосковья получили охранный статус в 2023 году
Главное управление культурного наследия Московской области
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Главное управление культурного наследия Подмосковья утвердило охранный статус 46 построек.

Охранный статус получили Богородице-Рождественский собор, Троицкая церковь Саввино-Сторожевского монастыря, главный дом и конный двор усадьбы Дубровицы, псевдоготические Большой и Малый мосты с Переходной галерей ансамбля усадьбы Марфино и другие объекты. Это мемориалы «Стремиловский рубеж обороны», «Место боя 11 воинов-саперов Панфиловской дивизии», «Курган и обелиск» в «Долине Славы» и другие.

Ежегодно в Подмосковье утверждают предмет охраны объектов, которые являются жилыми домами. При этом учитывают все важные делали, которые необходимо сохранить во время капитального ремонта.

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Памятники
25 января 2024, 13:24
Случаи необходимости получения разрешения на строительство уточнили в Мособлдуме
Unsplash
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Случаи, при которых необходимо получить разрешение на строительство, уточнили в Мособлдуме. Такой закон приняли на 73-м заседании парламента.

Как рассказали в ведомстве, получать разрешение не нужно для строительства железнодорожных путей протяженностью не более трех тысяч метров, а также для возведения контрольно-пропускных пунктов, административных и бытовых зданий, а также реконструкции гидросооружений четвертого класса.

Кроме того, такой документ не нужен при строительстве и реконструкции линий электропередачи, газопроводов, теплосетей и других коммуникаций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума

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