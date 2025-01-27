Еще 9 остановок восстановили в Богородском округе за январь 2025 года

Чаще всего под руку вандалов попадают остановки в поселке Красный Электрик на улицах Октябрьская и Чапаева, в Электроуглях на Центральной и Школьной улицах. В Красном Электрике стекла разбивали пять раз. Информацию о каждом случае направляют в управление МВД «Ногинское». Полицейские задержать десять человек. С провинившихся взыскивается стоимость повреждений.

С начала 2025 года общая площадь остекления составила 39 квадратных метров. За январь восставили девять остановок в Ногинске на улицах Пугачева, Магистральной, Чапаева, Климова, площади Ленина. В старой Купавне отремонтировали остановки на Октябрьской улице, Большой Московской. В Электроуглях - на Школьной и Центральной улицах.

Облагороженные пространства - составляющие привлекательной городской среды. Для этого создаются государственные программы. Например, на территории Подмосковья работает программа по замене остановочных павильонов на современные и более удобные.

Вандализм создает угрозу жителям, ведь человек может пораниться о стекла. Жителей округа просят бережно относиться к городскому имуществу. Если вы стали свидетелем правонарушения - позвоните в полицию или но номеру 112.