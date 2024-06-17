Еще 9 новых автобусов вывели на маршруты в Одинцове
Одинцовский филиал акционерного общества «Мострансавто» получил девять новых автобусов Ликинского автобусного завода 5292. Низкопольные машины большой вместимости соответствуют современным требованиям комфорта и безопасности. Машины рассчитаны на одновременную перевозку ста пассажиров.
Количество посадочных мест в этих моделях увеличено с 32 до 41. Также в салонах общественного транспорта установлены удобные мягкие кресла с ремнями безопасности. Автобусы полностью адаптированы для маломобильных пассажиров. Еще здесь есть специальные места для инвалидных колясок.
Для удобства пассажиров в салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить свои вещи. Есть климат-контроль, электронные рейсоуказатели, валидаторы бесконтактной оплаты, разъемы для зарядки мобильных устройств. Безопасность обеспечена внутрисалонными камерами видеонаблюдения. До конца лета на маршруты в Подмосковье выйдут ещё 310 пригородных автобусов и 104 междугородних автобуса Foton.
Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.
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