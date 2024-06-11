Еще 9 многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье в мае

Как рассказали в подмосковном Росреестре, общая площадь введенного в мае жилья превысила 158 тысяч квадратных метров. Новые дома построили в ЖК «Дом на Сиреневой» в Щелкове, в ЖК «Истомкино» в Богородском округа, ЖК «Молодежный» в Солнечногорске, ЖК «Берег» в Химках, ЖК «Облака 2.0» в Люберцах, ЖК «Дом у озера» в Ступине и ЖК «Южное Пушкино».

Постановка домов на кадастровый учет позволяет оформить права собственности на квартиры, записывать детей в школы и сады, а также совершать юридические процедуры.

«Управление обеспечивает оперативное и качественное оказание государственных услуг населению, чтобы способствовать улучшению качества жизни в Подмосковье», - отметил исполняющий обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Олег Копылов.

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