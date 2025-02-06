Еще 9 детских садов построят в Подмосковье по госпрограмме в 2025 году

Новые детские сады смогут принять 2 430 человек из 8 подмосковных округов. В корпусах обустроят физкультурный и музыкальный залы, столовые, медицинские кабинеты, а на прилегающий территории разместят игровые площадки с современным оборудованием и теневыми навесами.

Уже 1 сентября откроются детские сады в микрорайоне Барыбино в Домодедове, поселке ВУГИ в Люберцах, микрорайоне Зубачево поле в Сергиево-Посадском городском округе, микрорайоне «Щелково-7» в Щелкове, а также в микрорайоне Новогорск-Планерная в Химках.

До конца года сдадут дошкольные учреждения в ЖК «Малая Истра» в городском округе Истра, в Проектируемом проезде 4037 в Люберцах, поселке Поварово в Солнечногорске, а также в ЖК «Молодежный» в Раменском.