Еще 80 жителей переселили из аварийных домов в Подмосковье

Анна Кротова во время обхода осмотрела дом № 14 на Текстильной улице и его территорию. Глава Лобни осталась недовольна состоянием подъездов, она также распорядилась откачать воду из подвала многоэтажки, а затем провести там генеральную уборку.

«Дом нуждается в капитальном ремонте», - отметила глава Лобни Анна Кротова.

В ходе обхода выявили и другие проблемы, среди которых - необходимость ремонта асфальтового покрытия после проведенных коммуникационных работ и установка столбика на пешеходной дорожке по просьбе жителей. Кротова также поручила управляющей компании заняться опиловкой сухих деревьев и ремонтом детских площадок в рамках месяца чистоты и благоустройства.

Глава Лобни также дала поручения профильным службам улучшить качество уборки придорожной полосы на улице 40 лет Октября, были даны.

«Со следующих выходных начнем делать свежую разметку, что преобразит наши дороги, » - отметила Кротова.

Кроме того, встречаясь с жителями на Калинина, глава обсудила установку новых контейнеров для отходов, монтаж модульного туалета и возможность создания новой остановки «Окружная, 1».

Также в планах - масштабный субботник в лесопарке, где будет подведен итог месяца чистоты и благоустройства.

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