17 мая 2024, 15:02

Еще 80 жилых домов отремонтируют в Дмитрове в 2024 году

Телеканал «360»
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Ремонт многоквартирных домов продолжается в Дмитровском округе. Всего до конца года планируется обновить 80 домов: из них 10 уже готовы, в работе — семь.

Капремонт проводят с опережением графика. Дом № 12 готов уже на 80%, соседний - на 25%.

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В рабочем поселке Икша идет капремонт в домах № 12 и № 21 на Рабочей улице. Там проводят обновление и покраску фасадов, ремонт межпанельных швов, установку новых окон и дверей. Помимо внешней отделки зданий, рабочие положат плитку, выровняют и покрасят стены.

Также благоустроят территорию вокруг жилых массивов. По фундаменту зальют бетонные дорожки и заменят систему слива. Все работы выполняют аккуратно, без лишних неудобств для жителей.

Сами жители периодически приходят, чтобы проверить ход работ. Если строители сделают ремонт плохо, переделка ляжет на обслуживающую организацию. Этого она допустить не может. Важно сделать хорошо, чтобы потом было комфортно эти дома обслуживать.

Дмитров Ремонтные работы
17 мая 2024, 15:37
Жителям Подмосковья рассказали о реабилитации детей через музыку
Медиасток.рф
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Уникальное безмедикаментозное лечение детей с особенностями развития проводят в Подмосковье благодаря программе губернатора. Современное оборудование позволяет проводить реабилитацию через особую музыку, которую ребенок случает в наушниках. Об этом невролог Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» Людмила Фурманова рассказала в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Реабилитационные центры работают во всех округах Подмосковья, там помогают детям с особенностями развития. С ними занимаются психологи, логопеды, специалисты ЛФК и другие. Еще один инновационный метод заработал два года назад, когда в регионе появились аппараты биоакустической коррекции.

По словам Людмилы Фурмановой, такое лечение назначают детям с задержками в развитии речи, расстройствами аутистического спектра и другими. Благодаря высокой пластичности мозга ребенка метод дает хорошие результаты.

«У ребенка снимается электроэнцефалограмма. Программа преобразует это в звук, который идет ребенку в наушники. Звук имеет четыре программы. Задача врача - выставить одну из них, по диагнозу», - объяснила Фурманова.

В среднем для достижения хорошего результата ребенку нужно 10 сеансов. Получить такое лечение можно бесплатно, имея свежее направление на электроэнцефалограмму.

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Дети Врачи
17 мая 2024, 15:35
Ремонт дороги на улице Владыкина провели в Высоковске
Минтранс Подмосковья
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Дорожники восстановили около 60 метров дорожного покрытия на улице Владыкина в Высоковске, поврежденного утечкой в системе ЖКХ. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

К работам приступили после того, как «Водоканал» устранил утечку. 17 мая с 17:00 проезд машин по улице Владыкина между домами 10 и 15/5 будет разрешен, движение восстановят в полном объеме.

Автобусные маршруты снова начнут следовать через улицу Владыкина по старым схемам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Клин Дороги
17 мая 2024, 15:31
Лесной бульвар в Протвине благоустроят к июню
Пресс-служба Минблаго МО
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Лесной бульвар благоустроят в Протвине в этом году. Проект стал победителем на всероссийском конкурсе малых городов.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, проект основан на истории наукограда, которы строили физики-ядерщики. В формировании образа территории участвовали активные жители. В центре бульвара создадут место для отдыха со скамьями и теневыми навесами, а также зоны для игр и общения.

«В этом году мы завершим работы на Лесном бульваре в Протвино. Это проект-победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Работы на территории были рассчитаны на два года. Уже этим летом, после их завершения, у жителей наукограда появится обновленное пространство для отдыха», - рассказал глава министерства Михаил Хайкин.

На бульваре создадут новую инфраструктуру, в том числе систему освещения, навигацию, туалет, велопарковки и многое другое. Там обустроят тропиночную сеть и уложат плитку. Завершить работы планируют в июне.

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Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, проект основан на истории наукограда, которы строили физики-ядерщики. В формировании образа территории участвовали активные жители. В центре бульвара создадут место для отдыха со скамьями и теневыми навесами, а также зоны для игр и общения.

«В этом году мы завершим работы на Лесном бульваре в Протвино. Это проект-победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Работы на территории были рассчитаны на два года. Уже этим летом, после их завершения, у жителей наукограда появится обновленное пространство для отдыха»,- рассказал глава министерства Михаил Хайкин.

На бульваре создадут новую инфраструктуру, в том числе систему освещения, навигацию, туалет, велопарковки и многое другое. Там обустроят тропиночную сеть и уложат плитку.

На Лесном бульваре будут выполнены работы по устройству оснований под дорожно-тропиночную сеть, системы наружного освещения, укладка плитки, планировка участка. На сегодняшний день выполнено устройство основания ДТС, бортового камня, системы наружного освещения. Все работы по благоустройству планируют завершить в июне этого года.

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Отдых Благоустройство Протвино
17 мая 2024, 15:27
Подъездную дорогу к домам многодетных семей построят в Чехове
Телеканал «360»
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В поселке Мещерское на улице Кленовой начали строить подъездную дорогу к домам многодетных семей. Всего в этом году будет устроено пять дорог в поселках многодетных.

На улице Кленовой в поселке Мещерское несколько лет назад получили участки около 60 многодетных семей. Возле их домов сейчас идет активная стройка. Экскаватор, трактора и каток создают комфортные подъездные дороги к дачным участкам.

«Вся траектория у нас отбита, согласована с помощью геодезистов, с учетом прохождения газовой инфраструктуры, согласовано с сетевиками. Поэтому жители в предвкушении ждут, когда появится эта долгожданная дорога», - поделилась начальник Управления благоустройства администрации городского округа Чехов Татьяна Нидеккер.

Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». На основание из песка рабочие уложат щебень. Вдоль дороги обустраивают кюветы. На пересечениях и примыканиях проезжей части уже установлены водопропускные трубы. Ремонт планируется завершить до конца июля.

«В целом в этом году будет устроено пять дорог в поселках многодетных. В городском округе Чехов будет сделано 19 дорог, чуть больше 20 километров как раз по программе губернатора Андрея Воробьева и при поддержке Московской области. Также отремонтируют четыре региональные дороги - будет заменено покрытие», - рассказал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Качество выполненных работ будет проверяться в несколько этапов. С помощью общественного контроля, а также в аккредитованной лаборатории, где пройдет исследование небольших проб уложенного асфальтобетона.

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Чехов Дороги

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