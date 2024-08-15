15 августа 2024, 14:08

Еще 80 видеокамер установят в микрорайоне Заречье в Ногинске к концу года

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Жители крупного микрорайона Заречье в Ногинске обратились в администрацию Богородского городского округа с просьбой установить дополнительное видеонаблюдение. По программе «Безопасный город» до конца года там появятся еще 80 камер.

Подать заявку на установку видеокамер можно на портале «Добродел», на горячей линии главы округа, а также в ходе встреч жителей с депутатами. Адреса для установки камер определяют совместно управляющие компании, Ассоциация председателей многоквартирных домов Богородского округа и межмуниципальное управление МВД «Ногинское». Современные видеокамеры устанавливают в парках, скверах, школах, детских садах и на стадионах, а также контейнерных площадках.

«Сегодня у нас действуют 3236 камер. Из них количество неисправных стабильно держится на уровне 2-3%, что является допустимым показателем. Особое внимание уделяем установке камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов. В 2023 году установлено 355 таких камер, в 2024-м - пока 294. Охват жителей - более 20 тысяч», - рассказал заместитель начальника управления региональной безопасности администрации Богородского округа Михаил Пичугин.

Программа «Безопасный город» призвана обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность населения, а также снизить уровень вандализма. По итогам прошлого года Богородский округ вновь занял 1-е место в рейтинге муниципальных образований Московской области по направлению «Безопасный регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов выделят 5,4 миллиона рублей.

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Богородский
15 августа 2024, 15:16
Незаконную свалку в лесу уберут около деревень Малое Толбино и Лучинское
Медиасток.рф
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К сентябрю в городском округе Подольск ликвидируют несанкционированную свалку. Ее обнаружили в лесу около деревень Малое Толбино и Лучинское.

Администрация округа заключила муниципальный контракт на сбор и утилизацию отходов с участков лесфонда. Подрядчик вывезет мусор в конце августа - начале сентября.

Ранее об этом проблеме главе городского округа Подольск Григорию Артамонову рассказали местные жители. Они попросили помочь в борьбе с незаконным сбросом строительного мусора. Эту тему проработали совместно с силовым блоком и профильными специалистами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развитие ИИ позволит следить за порядком и безопасностью.

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Свалки Подольск
15 августа 2024, 15:07
Новый скейт-парк открыли в микрорайоне Красная Поляна в Лобне
Медиасток.рф
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В микрорайоне Красная Поляна в городском округе Лобня состоялось открытие нового скейт-парка. Он расположен между домом № 7а на улице Булычева и домом № 7а на улице Молодежная.

Строительство скейт-парка началось в июне.

«Еще зимой на встрече с жителями Красной Поляны мне задали вопрос про давно обещанный скейт-парк. Конечно, денег на его строительство предусмотрено не было, но давно обещанное нужно выполнять, и вот сегодня мы его открыли. Желаю ребятам хороших катаний и удачных прыжков», - написала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Для обеспечения безопасности парк огородили забором. Внутри предусмотрены зоны как для новичков, так и для опытных райдеров. Спортсмены уже активно тестируют новые площадки, радуясь возможности заниматься любимым хобби в комфортных условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Благоустройство Дети Лобня
15 августа 2024, 14:57
Свыше 300 случаев парковки на газонах пресекли в Подмосковье с начала августа
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Свыше 300 припаркованных на газонах машин выявили в Подмосковье с начала августа. Сделать это помогли жители при помощи приложения «Народный инспектор».

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, нарушителей оштрафовали в сумме на 423 тысячи рублей.

Больше всего припаркованных на газонах машин в этом месяце выявили в Красногорске. Там правила нарушили 56 водителей. Чаще всего они оставляли автомобили на зеленых зонах во дворах в поселке Путилково и селе Ильинском.

В прошлом месяце благодаря жителям в Мытищах обнаружили 40 нарушений, в Балашихе - 36, в Котельниках - 25, а в Ленинском округе - 20.

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Благоустройство Машины
15 августа 2024, 14:35
Прием показаний приборов учета за август начался в Подмосковье
Министерство ЖКХ Московской области
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Прием показаний приборов учета за август начался в большинстве городских округов Подмосковья. МосОблЕИРЦ напоминает жителям о важности своевременной и точной передачи информации для корректного расчета платы за коммунальные услуги.

Плата начисляется на основе фактического объема потребления, при условии, что показания переданы вовремя и без ошибок. Если же данные не поступают, в течение первых трех месяцев расчет производится по среднемесячному объему, а потом - по нормативу, который увеличивается в зависимости от числа зарегистрированных в квартире лиц.

Специалисты добавили, что отсутствие прибора учета, его неисправность или истечение межповерочного интервала могут привести к применению повышающего коэффициента к нормативу потребления. Это обстоятельство может значительно увеличить итоговую сумму в квитанции, поэтому важно следить за состоянием приборов и своевременно передавать показания.

Передать показания можно на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот или в личном кабинете, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», в клиентских офисах расчетного центра, а также по номеру телефона: 8 499 444-01-00.

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ЖКХ

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