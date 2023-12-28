Еще 80 инвесторов стали участниками программы «Земля за 1 рубль» в Подмосковье в 2023 году

«Общий объем заявленных инвестиций по проектам, которые реализуются в рамках этой программы, превышает 63 миллиарда рублей. Запуск новых предприятий позволит создать почти 6 тысяч рабочих мест в нашем регионе», - заявила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Программу «Земля за 1 рубль» запустили в Московской области в марте 2022 года. Только в этом году представители бизнеса получили в аренду 101 земельный участок общей площадью около 500 гектаров.

«В этом году мы сократили сроки получения земли - от заявки до проверки бизнес-идеи и заключения договора, который мы сами регистрируем в Росреестре, проходит 20 календарных дней», - добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подобрать локацию для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».