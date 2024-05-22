22 мая 2024, 10:21

Еще 8 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в апреле

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Еще восемь многоквартирных домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в апреле. В них обустроили 2,3 тысячи квартир общей площадью более 184 тысяч квадратных метров.

Как рассказали в подмосковном Минимуществе, два дома на 432 квартиры зарегистрировали в Одинове, один на 512 - в Дмитрове, еще один на 496 - в Ленинском. Также по одному дому поставили на кадастровый учет в Мытищах, Пушкино, Егорьевске и Коломне. В них переедут около трех тысяч семей.

«Государственные услуги по оформлению бытовой недвижимости в электронном виде на территории региона осуществляются в течение одного рабочего дня. Развитие социальной инфраструктуры влечет за собой устойчивое улучшение качества жизни граждан», - отметила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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Строительство Недвижимость
22 мая 2024, 10:52
Иван Землянский из Подмосковья стал самым юным гроссмейстером России
Sharjah Chess Club
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Подмосковный шахматист Иван Землянский в возрасте 13 лет выполнил последнюю норму гроссмейстера и станет самым молодым обладателем этого титула в истории России. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Феноменальный результат Ивана войдет в десятку лучших достижений вундеркиндов за всю мировую историю шахмат. Землянский превзошел предыдущий рекорд России, принадлежащий Анишу Гири.

​Молодой шахматист досрочно выполнил последнюю необходимую норму на турнире Sharjah Masters в Объединенных Арабских Эмиратах. В последней партии он сыграл вничью с другим шахматным вундеркиндом - самым молодым гроссмейстером в истории, представителем Индии Абхиманью Мишрой.

​Перед турниром в ОАЭ воспитанник Ярослава Призанта сыграл на нескольких крупных соревнованиях. На командном чемпионате России в Сочи он успешно выступил на первой доске за дружину своего наставника, а до этого боролся за призовые места на чемпионате России среди юниоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены
22 мая 2024, 10:44
Выездные бригады НИКИ детства осмотрели свыше 4 тысяч пациентов с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
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Почти 4,5 тысячи несовершеннолетних с тяжелыми патологиями посетили выездные осмотры врачей НИКИ детства в Подмосковье с начала года.

Как рассказала директор НИКИ Нисо Одинаева, с начала года мобильная бригада совершила 55 выездов. Из 4,5 тысячи обследованных детей 200 направили в многопрофильный стационар для углубленного обследования.

«Состав выездной бригады формируется исходя из потребности конкретного населенного пункта в определенных узкопрофильных специалистах. Благодаря таким выездам, специалисты могут обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии», - сказала она.

В состав выездной бригады входят невролог, аллерголог, пульмонолог, эндокринолог и другие специалисты. Передвижной комплекс оборудован клинико-диагностической лабораторией, аппаратами УЗИ и ЭКГ.

В прошлом году мобильные бригады врачей осмотрели более 12 тысяч детей, из которых 900 направили на более детальное обследование.

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Дети Врачи
22 мая 2024, 10:25
Лесной пожар потушили во Фрязине 21 мая
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Жители Фрязина обнаружили пожар в Гребневском участковом лесничестве вечером 21 мая. Огонь распространился на площади 0,2 гектара. Очевидцы сообщили о возгорании по номеру 112.

На место пожара направили пять машин и 12 человек личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии его площадь увеличилась до 0,3 гектара. Специалистам потребовалось чуть больше часа, чтобы ликвидировать возгорание.

Отмечается, что причиной пожара стали действия человека. Комлесхоз Московской области напоминает, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц - до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - до 110 тысяч рублей, для юридических лиц - до двух миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он подчеркнул, что 95% лесных пожаров происходит по вине человека.

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Лесные пожары
22 мая 2024, 10:00
Пробки в Подмосковье оценили в 3 балла утром 22 мая
Медиасток.рф
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Свыше 875 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 22 мая. Это на 2% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в три балла.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, пробки образовались на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Киевском, Калужском, Осташковском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров.

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Пробки Дороги

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