Еще 8 новых школ откроют в Подмосковье до конца года

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, за последние пят лет в регионе построили свыше 170 школ на 130 тысяч мест. По словам вице-губернатора области Людмилы Болатаевой, в учреждениях стараются сократить количество вторых смен и создать условия для развития талантов.

«Только в этом году наши школьники стали победителями трех международных олимпиад в составе сборных команд России. Также у нас 783 стобалльных результата по ЕГЭ», - отметила она.

Новые школы оснащают современным оборудованием и оформляют по актуальным дизайнерским концепциям. В них создают комфортную и безопасную среду для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч - первоклассники.