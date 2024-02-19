Еще 8 многодетных семей получили земельные участки в Солнечногорске с начала 2024 года

На предоставленных участках семьи смогут построить дом и вести подсобное хозяйство.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет особое внимание поддержке семей с детьми. Для этого в регионе действует закон, благодаря которому наши многодетные семьи могут воспользоваться правом на бесплатное получение земельного участка в собственность. Отмечу, что земля становится равной долевой собственностью всех членов семьи», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Всего с начала 2024 года в регионе земельные участки выдали 150 многодетным семьям.

В конце января губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл Год семьи. На торжественной церемонии в Красногорске он вручил многодетным семьям федеральные и областные награды.

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