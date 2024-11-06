Еще 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье

«Основным преимуществом электронных рецептов является экономия времени на походе в поликлинику, так как врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на онлайн-примере», - отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Пациенту достаточно назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис» для получения лекарства. Информация о рецептах доступна в личном кабинете на портале «Здоровье».

Напомним, записаться на консультацию можно через инфомат в медорганизации, по телефону 122, на приеме у врача или через Telegram-бот.