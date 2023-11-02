Еще 8 дорог у больниц и поликлиник отремонтировали в Подмосковье

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Как рассказал глава Минтрансе Подмосковья Алексей Гержик, у медучреждений уложили новое покрытие, отремонтировали пешеходные дорожки и установили новые бордюры.

«Отмечу, что 13 объектов еще ремонтируются - в Подольске, в Щелкове, Чехове, Электростали, Сергиевом Посаде и Одинцове. Также дорожные службы проведут ремонт прилегающих территорий двух больниц в Воскресенске, Егорьевске и Кашире», - сказал он.

Работы уже завершили у Московской областной станции скорой медицинской помощи, а также больниц в Мытищах, Лыткарине, Красногорска, Солнечногорска и других округов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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