Еще 8 детских площадок установят в Ленинском округе в этом году

Как рассказали в администрации округа, детские площадки будут соответствовать всем нормам безопасности. Там обустроят резиновое покрытие, установят камеры видеонаблюдения и уличное освещение, а также скамейки и урны.

«Запрос на благоустройство придомовых территорий и общественных пространств - один из самых частых среди наших жителей. В Ленинском округе, как и во всем Подмосковье, мы уделяем большое внимание формированию комфортной городской среды. Современные, качественно оборудованные места для прогулок с детьми - наиболее востребованный элемент благоустройства», - сказал глава округа Станислав Каторов.

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