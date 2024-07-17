Еще 780 метров ограждений вблизи железной дороги установили в Подмосковье

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, всего с начала года на железной дороге в Подмосковье погибло около 100 человек, при этом больше половины случаев были на опасных тропах. Повысить безопасность позволили новые ограждения, рассказал глава ведомства Алексей Гержик. Больше всего таких объектов установили в Люберцах, Сергиевом Посаде и Богородском округе.

«Обустроили больше 780 метров ограждений, из которых 288 метров – железобетонные, благодаря чему удалось ликвидировать 110 \"опасных\" троп и снизить количество смертельных случаев на участках в 12 округах Подмосковья», – рассказал он.

В министерстве добавили, что для снижения аварийности на железнодорожной инфраструктуре также строят новые пешеходные переходы, устанавливают камеры, информационные стенды и ограждения. Ежедневно за соблюдением правил безопасности следят волонтеры и сотрудники администраций.

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