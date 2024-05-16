Еще 77 водителей оштрафовали за неправильную парковку в Подмосковье

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, парковка у контейнерных площадок мешает работе спецтехники, что создает неудобства для всего двора. Бороться с нарушителями помогает раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел», где жители могут сообщить о таком происшествии.

В апреле выявили 77 таких случаев. Из них 27 - в Ленинском округе.

«Сотрудники ведомства напоминают, что штрафы за остановку возле контейнерных площадок установлены статьей 6.14 КоАП МО. Согласно этой статье, граждане могут получить штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей, должностные лица - от 5 000 до 10 000 рублей, а юридические лица - от 10 000 до 30 000 рублей», - напоснили в ведомстве.

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