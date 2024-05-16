16 мая 2024, 17:26

Еще 77 водителей оштрафовали за неправильную парковку в Подмосковье

ГУСТ МО
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Свыше 70 водителей оштрафовали в Подмосковье за парковку у контейнерных площадок в апреле. Общая сумма штрафов составила 385 тысяч рублей.

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, парковка у контейнерных площадок мешает работе спецтехники, что создает неудобства для всего двора. Бороться с нарушителями помогает раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел», где жители могут сообщить о таком происшествии.

В апреле выявили 77 таких случаев. Из них 27 - в Ленинском округе.

«Сотрудники ведомства напоминают, что штрафы за остановку возле контейнерных площадок установлены статьей 6.14 КоАП МО. Согласно этой статье, граждане могут получить штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей, должностные лица - от 5 000 до 10 000 рублей, а юридические лица - от 10 000 до 30 000 рублей», - напоснили в ведомстве.

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Благоустройство Мусор
16 мая 2024, 17:30
Водитель автобуса Артем Быстриков из Химок примет участие в международном конкурсе профмастерства
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Водитель автобуса Артем Быстриков из Химок представит Подмосковье на Международном конкурсе профессионального мастерства. Он пройдет в одном из автобусных парков в Санкт-Петербурге.

Артем Быстриков - неоднократный победитель профессиональных состязаний. Теперь он выступит в личном зачете и выполнит задания на автобусе особо большого класса.

«Когда я только проходил обучение на права категории D и впервые сел за руль автобуса, почувствовал его габариты, понял, что хочу заниматься именно этим. У меня все как-то сразу стало получаться. Мой наставник говорил, что водитель автобуса должен быть профессионалом своего дела, ведь он управляет крупногабаритной машиной, несет большую ответственность, принимает быстрые решения в нестандартных ситуациях», - поделился Артем.

Звание лучшего водителя разыграют среди 36 команд из регионов России, а также Белоруссии и Казахстана. Состязания пройдут в несколько этапов. Нужно будет показать знания правил дорожного движения на время, продемонстрировать скоростное маневрирование и фигурное вождение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов.

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Химки Автобусы Водители конкурсы
16 мая 2024, 17:27
Парту Героя в честь ветерана Зои Смирновой установили в гимназии № 17 в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В честь участницы Брестского подполья Зои Смирновой в гимназии № 17 в Химках открыли Парту Героя. Право сидеть за ней получат учащиеся-активисты и отличники.

В годы Великой Отечественной войны ребенком Зоя Павловна разносила газеты, листовки, сводки Советского информационного бюро, которые ей упаковывали вместе с хлебом или другими продуктами. Неоднократно наблюдала за улицей, сидя на крыше, пока в квартире находились подпольщики.

После окончания войны она закончила школу с золотой медалью. Около 30 лет женщина проработала на химкинском «Энергомаше». Среди ее наград - медаль в честь Великой Победы и медаль Жукова.

«История нашей уважаемой Зои Павловны поражает до глубины души! Нам рассказали, что в конце января 1944 года в связи с угрозой ареста мама девочки вынуждена была уйти из города. Зоя Павловна вместе с бабушкой ушли в партизаны. А уже годом позже она вернулась в Брест и вместе со своей семьей встретила Победу», - поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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Школы Химки Ветераны
16 мая 2024, 17:26
Подмосковные камеры зафиксировали 118 нарушений выброса мусора в мае
ГУСТ МО
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Камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион» зафиксировали 118 случаев выброса мусора из машин рядом с контейнерными площадками в мае. В ГУСТ Московской области предупредили нарушителей, что за подобное поведение последует наказание — владелец автомобиля гарантированно получит штраф.

Как пояснили в ведомстве, наибольшее количество нарушений оказалось в Истре - 43 эпизода. Здесь автовладельцы чаще других не утруждали себя выбросом мусора в контейнер, а просто ставили мешки рядом, а затем уезжали.

С 1 мая инспекторы ГУСТ оформили восемь постановлений на 230 тысяч рублей, а еще по 110 нарушениям проводится дополнительная проверка.

В ведомстве напомнили, что нарушение чистоты в местах сбора мусора грозит серьезным штрафом. Физические лица заплатят до 70 тысяч рублей, должностные - до ста, а юридические - до 200 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Штрафы Водители Мусор
16 мая 2024, 17:24
Бесплатные автобусы довезут участников акции «Лес будущего» до площадки в Дмитрове
Минтранс Подмосковья
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Акция «Лес будущего» стартует в Подмосковье 18 мая. Всех желающих принять участие в высадке деревьев на площадку вблизи коттеджного поселка «Лыжник» в Дмитровском городском округе доставят бесплатные автобусы.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, акция проходит в регионе с 2013 года. Жители сажают деревья в память о родных и близких, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. В этом году деревья посадят и сотрудники дорожно-транспортного комплекса.

«В транспортной работе задействуют семь автобусов, до центральной площадки два автобуса будут следовать от станции МЦД Лобня, а еще пять будут курсировать от парковки, расположенной вблизи места проведения акции», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр транспорта региона Алексей Гержик.

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Лобня Автобусы Водители

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