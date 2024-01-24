Еще 762 ребенка-сироты получат квартиры в Подмосковье в 2024 году

«В бюджете на эти цели мы предусмотрели свыше трех миллиардов рублей. Преимущественно, дети-сироты выбирают получение жилищного сертификата, ведь благодаря ему они могут найти подходящую для себя квартиру в любом городском округе региона», - сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Как пояснили в министерстве социального развития, для защиты детей-сирот от мошенничества предусмотрен запрет на отчуждение полученной квартиры в течение трех лет.

С 1 января жилищный сертификат смогут получить дети-сироты старше 23 лет. В Подмосковье решили дополнительно защитить права ребят и продлили выдачу сертификата в регионе с 18 лет. Подмосковье - первый регион, который пошел на этот шаг, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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