Еще 72 педагога пополнили штат образовательных учреждений в Чехове

Продолжается обучение по целевым программам. После получения диплома уже вернулись восемь человек. Еще 11 продолжают учебу.

«В этом году готовы выдать еще 11 путевок на обучение. Хорошим подспорьем для привлечения учителей является разрешение студентам, начиная с третьего курса, работать в школах», - отметил Михаил Собакин.

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе действуют меры поддержки для учителей. Ежемесячную компенсацию в 30 тысяч рублей на аренду жилья получают 82 педагога в Чехове. Еще девять преподавателей стали участниками программы «Социальная ипотека», и 89 специалистов пользуются муниципальной поддержкой.

Директора, молодые педагоги, представители учебно-методического центра и профсоюза поделились опытом и знаниями, видением дальнейшего развития системы образования. Одна из основных задач - попадание всех школ Чехова в топ-500 Подмосковья.

Глава муниципального округа Михаил Собакин принял участие в заседании круглого стола по вопросам образования. Мероприятие прошло в гимназии № 7. Одна из главных задач, поставленная губернатором Московской области Андреем Воробьевым , - привлечение педагогических кадров. В этом учебном году начали работать в образовательных учреждениях в Чехове 72 учителя.

Из 72 педагогов 62 - учителя дефицитных специальностей: физика, биология, математика, русский язык и литература, информатика, химия и учитель начальных классов.

В школах в Чехове до сир не хватает учителей-предметников по математике, русскому языку и литературе.

«Педагоги - те люди, которые как раз и выстраивают правильное восприятие, правильные взгляды, прививают семейные ценности в детях. В наших силах обеспечить этот правильный симбиоз: педагог, учитель, преподаватель и дети», - сказал глава муниципального округа Михаил Собакин.

Тему привлечения и меры поддержки педагогов обсудили представители управления образования, директоры и учителя школ. Руководители образовательных учреждений специально выезжают в вузы, используют интернет-платформу «Центр развития карьеры» и самостоятельно размещают вакансии на школьных ресурсах. В прошлом году директора трудоустроили 68 педагогов.

«Педагоги - это особая категория. Меняя учебный год, они приглашаются на более интересные условия. Руководители продумывают и предлагают нагрузку и так далее. Миграция все равно существует: из района - в район. Ну и, конечно, и с других территорий», - добавила начальник управления образования администрации в Чехове Ирина Заболотнева.