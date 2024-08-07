Еще 72 гектара лесов Сергиева Посада очистили от сорняков

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Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, нежелательную растительность в лесах устраняют при помощи мотокусторезов и ручных инструментов. Это позволяет освободить культивируемые растения от завалов травы и сорняков.

В ведомстве отметили, что работы провели в соответствии с техническим заданием и календарным планом.

\"Благодаря лесоводственному уходу за лесными культурами улучшаются условия для роста главных древесных лесных пород. Данное мероприятие предотвращает гибель лесных культур от заглушения нежелательной древесно-кустарниковой растительностью и снижение прироста лесных насаждений главной древесной породы\", - отметили в комитете.

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