Еще 700 студентов пройдут практику в ЦППК в 2024 году

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в прошлом году практику в ЦППК прошли 600 человек, в этом году их станет 700. Это стало возможным благодаря усиленному сотрудничеству компании с колледжами-партнерами. Взаимодействие наладили с образовательными учреждениями Москвы и Подмосковья, Калужской, Брянской, Смоленской и других областей.

На практике студенты отрабатывают навыки работы в депо в качестве дублеров помощника машиниста, а после получения диплома они могут прийти на работу в компанию.

Кроме того, в колледжах внедряют программу «Карьерный экспресс», по которой выпускники могут получить сразу три железнодорожные профессии и устроиться на работу в ЦППК.

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