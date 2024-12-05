Еще 700 рабочих мест создали в Подмосковье за счет открытия торговых центров

Сфера торговли и услуг активно развивается в Подмосковье. В этом году на территории региона открыли семь крупных торговых центров. Они появились в Ступине, Долгопрудном, Орехово-Зуеве, Химках, Одинцове, Раменском и Богородском округе.

Так, в Раменском на улице Народное Имение открылся ТЦ «Атриум». Его площадь составила 13,7 тысячи квадратных метров. Там создали 400 рабочих мест. В Ступине на улице Металлургов заработал магазин \"Оби\", где представили строительные материалы, товары для ремонта и многое другое.

В Минсельхозпроде региона отметили, что развитие торговли повышает качество жизни и создает новые рабочие места.