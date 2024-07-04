Еще 700 незаконных граффити устранят в Подмосковье

«Только за последнюю неделю выявлено более 700 случаев граффити и посторонних объявлений. Из них 562 зафиксированы камерами „Безопасного региона“, а 169 обнаружены мобильными комплексами с искусственным интеллектом во время патрулирования территорий», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Специалисты уже приступили к устранению всех нарушений. Граффити будут либо закрашены, либо удалены моющими средствами, чтобы вернуть фасады домов к первоначальному виду.

Штраф за незаконные рисунки на стенах доходит до 40 тысяч рублей или даже лишения свободы на срок до трех лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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