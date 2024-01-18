Еще 70 сел и деревень Подмосковья газифицируют в Подмосковье в 2024 году

Процедуру предоставления информации о наличии скотомогильников, особо ценных сельхозугодий и мелиорируемых землях упростили на территории Московской области. Теперь услугу можно получить всего за один день на РПГУ.

Заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что раньше у заявителей была возможность получений информации о наличии скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных на конкретном земельном участке.

Теперь это стало возможно сделать через портал «Госуслугах» Подмосковья в электронном виде с получением данных о мелиорируемых землях и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях.

«Кроме того, раньше поиск был возможен только по кадастровому номеру земельного участка, сейчас же информацию можно получить по координатам местоположения интересующей территории, что значительно проще для граждан и юридических лиц», - рассказал Владислав Мурашов.

Подобная информация будет полезна гражданам и юридическим лицам, которые ведут строительство на земельном участке, а также работы по реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства.

Услуга предоставляется в сжатые сроки - всего за один день. Воспользоваться ей можно на региональном портале госуслуг.

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