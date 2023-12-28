Еще 70 сел и деревень газифицировали в Подмосковье по программе губернатора с начала года

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, изначально планировалось газифицировать 60 сел и деревень, однако план перевыполнили на 15%. Доступ к коммуникациям получили дополнительно тысяча человек.

«Сегодня, в преддверии нового года, произошло радостное событие для жителей деревни Михалево Павлово-Посадского городского округа - мы подключили населенный пункт к централизованному газоснабжению. Построили здесь семь километров новых газопроводов, чтобы обеспечить теплом более 200 домов» - рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Бесплатно провести газ к границам участков могут жители населенных пунктов, которые вошли в программу. Попасть в нее можно, если в селе или деревне прописано более 30 человек, а лимит капитальных затрат на одного жителя не должен превышать 450 тысяч рублей.

Всего в Подмосковье реализуют три программы газификации: губернаторскую, президентскую и совместную с «Газпромом». Регион стал лидером в стране по проведению этой работы. За 10 лет уровень газификации вырос с 70% до 98,1%.

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